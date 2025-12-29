Fiorentina, tutto è cambiato in una settimana. La Nazione: "Quelle certezze già perse"

Tutto è cambiato in una settimana, si legge su La Nazione, dove si è passati da una convinta boccata di ottimismo a una depressione distaccata che fa ancora più male della rabbia per quanto sta accadendo a Firenze e alla Fiorentina. La squadra è sull’orlo di un burrone, ma solo pochi giorni fa sembrava far meno paura; soprattutto dopo essere passati a una difesa a 4. In una settimana è ricambiato il panorama sopra al Viola Park, con la squadra che si è ancora più avvitata su di una crisi tecnica, di risultati e di identità.

Le discese verso l’inferno calcistico cominciano così. E Firenze ne sa qualcosa. Cominciano con le fratture tra ambiente e squadra, tra dirigenti e tifoseria, con le contestazioni anche silenziose, con le parole mai dette e pensate, con le polemiche, con le divisioni tra pro e contro, con le impuntature, con i suggerimenti non percorribili. E proseguono con le partite sfortunate, perse nel finale, perse male.