Il 2025 della Fiorentina: raccolti solo 42 punti, un anno orribile, il peggiore dell'era Commisso
Il Corriere dello Sport snocciola qualche dato sul 2025 della Fiorentina, che aveva iniziato l'anno da quinta in campionato, a stretto contatto con la zona Champions, a tre punti dal quarto posto. Lo chiude all'ultimo posto, a -5 dalla salvezza (gap che potrebbe aumentare stasera). Dalla sconfitta per 3-0 in casa contro il Napoli, datata 4 gennaio scorso, in una sfida che per qualcuno era uno scontro diretto, a quello che a tutti gli effetti lo era, perso domenica a Parma.
In mezzo uno tsunami che ha coinvolto tutti, una crisi profonda che fa dell'anno che si chiuderà fra un paio di giorni il peggiore della gestione Commisso e uno dei più bui della quasi centenaria storia viola. Negli ultimi vent'anni solo in un caso i viola hanno fatto peggio rispetto ai 42 punti racimolati nel 2025 (1,10 come media punti a partita), ma correva l'anno 2019 e Rocco Commisso prese in mano le redini della società soltanto a giugno. In generale, nella classifica dell'anno solare, la Fiorentina è undicesima, dietro a tutte le grandi ma anche a Como e Torino, a +1 sull'Udinese.
