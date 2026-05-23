La Viola si congeda. RepFi: "Un punticino tra i fischi della Fiesole"

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La Repubblica (ediz. Firenze) scrive di punticino, quello trovato con l’Atalanta, per chiudere un’annata terribile.

Un punticino per salire a quota 42 in classifica e per concludere in posizioni di medio bassa classifica il campionato in attesa dei risultati delle altre. Un punticino tra i fischi e una contestazione, quella della curva Fiesole, condensata nel finale di partita ma palese per attribuire le responsabilità, con i giocatori principali imputati, Vanoli risparmiato e una società non messa nel mirino ma attenzionata in vista del futuro. La Fiorentina si congeda così, malinconicamente, da un campionato horror per la prima parte e dignitoso nella seconda, quella che ha condotto a una salvezza tranquilla, lacerata tra un’accusa pesante ai giocatori e una dirigenza, con Paratici in primis, che avrà il compito di riportare entusiasmo e generare fiducia per la prossima stagione.