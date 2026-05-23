Poesio sul CorFio: "Un pareggio che non è né carne né pesce"

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Ernesto Poesio ha espresso il suo pensiero sul Corriere Fiorentino a proposito di Fiorentina-Atalanta: “Finisce in pareggio contro quel Palladino che lo scorso anno, di questi tempi, lasciava il Franchi tra i cori di contestazione nonostante il sesto posto in classifica che a ripensarci oggi dopo una delle stagioni peggiori della storia viola, appare come un grande risultato. […] Un pareggio che non è né carne né pesce, frutto di due clamorosi errori da una parte e dall’altra, in un’aria da ultimo giorno di scuola che alla fine ha finito per annacquare un po’ tutto.

[…] La sensazione è che il Franchi ieri sera avesse già chiuso in anticipo l’ultimo capitolo di questa triste stagione da buttarsi al più presto alle spalle. E allora il saluto più sentito è arrivato per Paolo Vanoli, un messaggio chiaro per tutti e un giusto riconoscimento a un allenatore che ha dimsotrato serietà e attaccamento”.