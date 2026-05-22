La Juventus punta tutto su Alisson. De Gea e Carnesecchi in stand-by

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In attesa di capire se riuscirà a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League o meno, la Juventus lavora alla definizione e alla costruzione della squadra del futuro con il grande obiettivo per i bianconeri che si chiama Alisson, portiere brasiliano in aria di dare l'addio al Liverpool dopo 8 anni. Alisson lascerà il Liverpool e si è promesso alla Juventus, a prescindere da quale sarà la competizione internazionale che i bianconeri giocheranno il prossimo anno.

Questo è quanto scrive l'edizione di oggi di Tuttosport, spiegando che alla base c'è un accordo economico già definito per un contratto triennale da 4,5 milioni di euro netti più bonus per l'estremo difensore classe '92. Il portiere e il suo entourage vantano ottimi rapporti con la dirigenza dei Reds e un addio morbido è preventivabile. Il portiere sarebbe felice di tornare in Italia e anche per questo le principali soluzioni alternative, David De Gea della Fiorentina e Marco Carnesecchi dell'Atalanta, sono state messe in stand-by.