Un incontro soporifero, Gazzetta: "Passo indietro dopo la Juventus"

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La Gazzetta dello Sport analizza l’1-1 di ieri tra Fiorentina e Atalanta, descrivendolo come un incontro a lunghi tratti soporifero. I viola hanno fatto un passo indietro rispetto alla gara contro la Juventus, al di là dell’imbattibilità di dieci partite su undici. Fino al 39’ l’Atalanta ha fatto di più, poi la Fiorentina è riuscita a concretizzare la prima ripartenza col primo tiro in porta. A quel punto Roberto Piccoli ha sorpreso un non impeccabile Sportiello.

Nel secondo tempo Oliver Christensen ha sventato un paio di occasioni degli avversari. Il pareggio si è concretizzato nel peggiore dei modi per i viola, attraverso un autogol di Comuzzo che ha provato a intercettare un radente di Zappacosta per Scamacca.