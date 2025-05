Il peggiore, Ranieri e Pongracic da 5,5, ma è Fagioli a spiccare in negativo

vedi letture

Sono due difensori i giocatori della Fiorentina che prendono i voti peggiori dai quotidiani in edicola stamani. Si tratta di Luca Ranieri e Marin Pongracic che ballano tra il 6 e soprattutto il 5,5 dopo una prestazione in cui il Bologna è riuscito a perforare due volte De Gea. Oltre a loro non brilla neanche Fagioli che si prende anche qualche 5. Questi i voti nel dettagli per i tre giocatori viola che non hanno convinto:

Luca Ranieri, le pagelle -

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

La Nazione: 6

Corriere Fiorentino: 6

Repubblica Firenze: 5,5

FirenzeViola.it: 6

Marin Pongracic, le pagelle -

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

La Nazione: 5,5

Corriere Fiorentino: 6

Repubblica Firenze: 5,5

FirenzeViola.it: 5,5

Nicolò Fagioli, le pagelle -

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

La Nazione: 5,5

Corriere Fiorentino: 5

Repubblica Firenze: 5

FirenzeViola.it: 5,5