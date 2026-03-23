Il peggiore, Luca Ranieri traballa e i giornali lo inchiodano
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Non brilla Luca Ranieri, autore di una prova insufficiente ieri contro l'Inter. I quotidiani sportivi in edicola lo penalizzano attribuendogli una serie di 5 e 5,5 nelle loro pagelle di oggi.
Luca Ranieri -
Gazzetta 5,5
CorFio 5,5
Nazione 5,5
CorSport 5,5
Tuttosport 5
RepFi 5,5
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Rassegna stampa
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