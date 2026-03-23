Il peggiore, Luca Ranieri traballa e i giornali lo inchiodano

Il peggiore, Luca Ranieri traballa e i giornali lo inchiodano FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:13Rassegna stampa
di Redazione FV

Non brilla Luca Ranieri, autore di una prova insufficiente ieri contro l'Inter. I quotidiani sportivi in edicola lo penalizzano attribuendogli una serie di 5 e 5,5 nelle loro pagelle di oggi. 

Luca Ranieri -

Gazzetta 5,5
CorFio 5,5
Nazione 5,5 
CorSport 5,5 
Tuttosport 5
RepFi 5,5