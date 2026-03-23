FirenzeViola Un punto che vale tanto. Media punti di Vanoli da salvezza (poi si penserà ai cambi)

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Con la media punti di Paolo Vanoli da quando è a Firenze, la Fiorentina sarebbe già virtualmente salva. Basterebbe questo numero per capire il valore del lavoro di un allenatore che da novembre a oggi ha dovuto ribaltare una squadra finita sotto terra dopo la sconfitta contro il Lecce di novembre. Certo, ci sono diverse cose ancora da migliorare nella squadra viola, ma il pareggio contro l'Inter è lo spot migliore per chi vuole guardare al finale di stagione con un ottimismo che solo fino a qualche settimana fa era impensabile.

I numeri di Vanoli alla Fiorentina

I 25 punti in 20 partite portano a una media di 1,25 punti a partita con Vanoli in partita, che moltiplicati per le 30 giornate appena concluse farebbero 37,5 punti in classifica. Certo, non sarebbe un ritmo da Europa e su questo pesano le prime 5 partite di Vanoli in cui furono raccolti solo 2 punti. Ma dall'Udinese ad oggi ecco che sì, il ritmo della Fiorentina la porterebbe tra le prime 10 in classifica ed è da qui che il tecnico viola dovrà e vorrà ripartire dopo la sosta, quando ci sarà una partita ancora più importante a Verona, contro l'Hellas.

La tenuta fisica e i cambi di paura

Ciò che ha colpito della Fiorentina contro l'Inter è stato come la squadra viola continuasse a pressare e a correre praticamente fino all'ultimo minuto nonostante fosse tornata giovedì notte dalla Polonia e fosse reduce da un filotto terribile di partite senza poter praticamente recuperare. Certo, restano da limare i minuti finali in cui - dopo l'inserimento di Comuzzo e Fabbian - la Fiorentina ha rischiato di prendere gol in due occasioni, e solo un grande De Gea ha salvato il risultato. Ma come ha detto Vanoli in conferenza stampa: "Fatemi godere per una volta"