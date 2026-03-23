Viola spreconi, Gazzetta: "Colpevoli di non sfruttare le occasioni"

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La Gazzetta dello Sport scrive di un’Inter stracotta, sulle gambe, incomprensibilmente perché uscita dalla Champions un mese fa. Non è possibile che la capolista si sia ridotta così, che non riesca a battere una Fiorentina quintultima, 40 punti sotto. La classifica dice 69 a 29, una distanza abissale che al Franchi non si è vista, se non nei minuti iniziali, quando Pio Esposito ha segnato il gol subitaneo e illusorio, e nel recupero conclusivo, quando De Gea, con un riflesso strepitoso, ha negato allo stesso Esposito la rete di una vittoria che sarebbe stata ingiusta.

L’Inter ha ha sottovalutato l’avversario e sopravvalutato se stessa. La Fiorentina però ha avuto il torto di non capitalizzare le varie occasioni create con Gudmundsson e Kean. La Viola - si legge - avrebbe meritato di chiudere sul pari i primi 45’.