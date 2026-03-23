Polverosi sul CorSport: "La più bella Fiorentina della stagione"

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Questo il pensiero di Alberto Polverosi, sul Corriere dello Sport - Stadio, a proposito di Fiorentina-Inter: "Trentotto secondi e sembrava l’inizio di un nuovo tracollo fiorentino. Trentotto secondi sufficienti all’Inter per segnare con Pio Esposito, piegare la partita e rispondere subito a Milan e Napoli. Ma il tracollo che, visti i precedenti, qualcuno poteva anche aspettare, non c’è stato, così come la risposta alle rivali della capolista è rimandata, a patto che l’Inter si riprenda. La Fiorentina non è crollata, non si è impaurita, non si è disunita, tanto meno smarrita.

Al contrario di quanto capitava fino a poche partite fa, i viola si sono messi a giocare davvero, a costruire occasioni e a costringere la capolista ad accontentarsi del pareggio. Il gol di Esposito diceva che l’Inter era in vantaggio, ma sul campo la partita era pari nel primo tempo e poi molto viola nel secondo. Come se i quaranta punti di differenza in classifica non fossero reali. [...] La Fiorentina ha giocato la partita più bella e più vera di tutta la sua traballante stagione".