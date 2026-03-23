Poesio sul CorFio: "Una Fiorentina opposta a quella vista finora"

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Ernesto Poesio ha espresso il suo parere su Fiorentina-Inter all’interno del Corriere Fiorentino: "C’è il gol dopo 40 secondi. Inaccettabile. Ci sono i primi 8 minuti di gioco in balia di un’Inter che avrebbe potuto farne almeno altri due. Incomprensibile. E poi c’è la reazione.

Di squadra, di temperamento e anche, a momenti, di tecnica. Liberatorio. E anche se in classifica la Cremonese, insieme alla zona rossa, si è rifatta sotto e adesso si trova a due punti di distanza quello che resta, dopo la gara del Franchi, è una Fiorentina che segna negli ultimi venti minuti e che invece di subire un tracollo dopo il gol a freddo resta in partita e risponde colpo su colpo contro la capolista. Tutto il contrario di quanto visto fin qui in questa stagione, se si fanno eccezione proprio le ultime settimane con i recupero di Conference".