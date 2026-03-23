Cecchi su La Nazione: "Viola commoventi e dallo spirito operaio"
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Questo un estratto del fondo di Stefano Cecchi per La Nazione su Fiorentina-Inter: “Un punto nel segno dell’orgoglio. Quel gol di Esposito all’alba della partita sembrava il prologo a una disfatta sportiva dalle conseguenze dolorose. Invece una Fiorentina commovente dal carattere operaio, ha saputo uscire dalle corde e correggere il suo destino.
Non ha mollato, la Fiorentina. Non lo ha fatto quanto l’Inter sembrava di un’altra categoria, palleggiando con eleganza e potenza. […] Il gol di Ndour è stato il giusto corollario di una squadra che è riuscita ad andare oltre i propri limiti attuali, soffocando la capolista sul piano del carattere e dell’intensità”.
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