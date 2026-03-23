L'Inter sparisce dopo il gol. Tuttosport: "La Fiorentina è salita"

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Nella sua analisi della partita di ieri sera al Franchi, Tuttosport scrive che l’Inter è arrivata a Firenze sotto la pressione di Milan e Napoli e l'ha sfruttata per schizzare nella partita come un tappo di champagne. Il problema è che dopo il gol di Esposito al 39° secondo le bollicine nerazzurre sono svanite con la rapidità di un prodotto di quart’ordine. Così la Fiorentina è salita pian piano e nella ripresa ha imposto alla squadra di Chivu, squalificato e sostituito in panchina da Kolarov, la terza partita senza vittoria dopo il ko col Milan e il pareggio con l’Atalanta.

E prima del derby c’era stato lo 0-0 al 90’ in Coppa Italia con il Como. Così un’Inter che non sa più vincere si trova i rossoneri a 6 punti e il Napoli a 7: e il vantaggio sugli uomini di Allegri e Conte, pur ridotto, è al momento il pensiero più rassicurante per il mondo nerazzurro. Che vede una squadra preoccupantemente poco cattiva agonisticamente e stanca fisicamente.