Ndour decisivo, CorSport: "Quel dato che lo accosta a Nico Paz"
Il Corriere dello Sport - Stadio elogia la prestazione di Cher Ndour in Fiorentina-Inter. Il centrocampista non doveva nemmeno giocare, poi ha sostituito l'acciaccato Mandragora decidendo il pari. Secondo gol nel campionato 2025-2026 per lui. Il primo è dello scorso 21 dicembre contro l'Udinese (anche in quel caso al Franchi). Considerando tutte le competizioni, tra i centrocampisti della Fiorentina solo Rolando Mandragora (sette) ha realizzato più reti di lui in questa stagione (cinque).
Non solo. Tra i centrocampisti di Serie A che hanno realizzato almeno cinque gol tra tutte le competizioni, solamente Nico Paz (undici reti, nato a settembre 2005) è più giovane di Cher Ndour (cinque reti, nato a luglio 2005). Una serie di statistiche che dimostrano la crescita del ventunenne lombardo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati