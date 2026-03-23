Il migliore, i quotidiani premiano Cher Ndour: è pioggia di 7

Il migliore, i quotidiani premiano Cher Ndour: è pioggia di 7 FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:36Primo Piano
di Redazione FV

I quotidiani in edicola stamani premiano Cher Ndour nelle proprie pagelle. Il centrocampista classe 2004, che ha deciso il pari di ieri, risulta il migliore in campo tra i viola assieme a Nicolò Fagioli.

Cher Ndour - 

Gazzetta 7
CorFio 7
Nazione 7,5
CorSport 7,5
Tuttosport 6,5
RepFi 7