Il migliore, i quotidiani premiano Cher Ndour: è pioggia di 7
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I quotidiani in edicola stamani premiano Cher Ndour nelle proprie pagelle. Il centrocampista classe 2004, che ha deciso il pari di ieri, risulta il migliore in campo tra i viola assieme a Nicolò Fagioli.
Cher Ndour -
Gazzetta 7
CorFio 7
Nazione 7,5
CorSport 7,5
Tuttosport 6,5
RepFi 7
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Primo Piano
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