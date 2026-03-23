Calabrese su Repubblica: "Viola, i passi avanti non sono casuali"

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Sulle pagine de la Repubblica (ediz. Firenze) è presente il parere di Giuseppe Calabrese a proposito di Fiorentina-Inter: “Dobbiamo esser contenti della Fiorentina. Un punto importante, per la classifica e per quello che la squadra viola ha fatto vedere, per come ha interpretato la partita, per la qualità delle idee.

Non era facile affrontare l’Inter, la squadra più forte, eppure la Fiorentina ha giocato a testa alta. Anche prima del gol ha avuto le sue belle occasioni e ha dimostrato che i passi avanti fatti vedere nelle ultime settimane non erano un fatto casuale. Certo, prendere un gol appena entrati in campo non ha aiutato Vanoli, però la reazione c’è stata e la Fiorentina, che lotta per la salvezza, ha giocato alla pari con l’Inter, che lotta per lo scudetto”.