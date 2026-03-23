Zetti su La Nazione: "Viene da imprecare per il gol dell'Inter"

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Su La Nazione Cosimo Zetti ha espresso il suo parere su Fiorentina-Inter: “Testa, cuore, orgoglio e spirito di gruppo. Poco meno di un mese fa, dopo le sconfitte contro Jagiellonia e Udinese, nessuno l’avrebbe mai detto. E invece… Se la Fiorentina non fosse invischiata nella lotta salvezza, la gara con l’Inter sarebbe potuta sembrare una sfida da zona Champions, contro un avversario di rango, con lo stadio pieno e con una squadra solida e concentrata.

Sì, dopo aver raggiunto la continuità di risultati, la Fiorentina ha dimostrato di essere diventata anche una squadra solida, sia dal punto di vista fisico che mentale. Peccato, però, davvero peccato per quel gol preso dopo soli 40 secondi di gioco, roba che se ci ripensati viene davvero da imprecare”.