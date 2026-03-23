La moviola della Gazzetta: "L'arbitro Colombo sbaglia poco"

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La Gazzetta dello Sport propone la sua moviola su Fiorentina-Inter. Al 7’, corretto annulla il gol di Barella (fuorigioco). All’8’, braccio di Pongracic in area: palla inattesa. Al 19’, Kean già in area ma niente fallo di Carlos Augusto. Al 39’, gol annullato a Kean: offside. Al 44’ ok il giallo a Carlos Augusto anche se poco prima c’è un colpo al limite di Thuram. Corretti i giallo a Brescianini (11’ st), a Ndour (16’) su Akanji, a Barella (17’) e a Kean. Al 30’, braccio di Pio in area: aderente e non punibile. L’arbitro Colombo si prende un bel 6,5 in pagella: vicino e preciso - si legge - sbaglia veramente poco.