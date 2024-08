IL PEGGIORE, Ingresso impalpabile per Ikoné

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tra i peggiori in campo nel pareggio per 2-2 tra Friburgo e Fiorentina non può che non esserci Jonathan Ikoné. Non una brutta gara la sua, ma una di quelle in cui ci si accorge della sua presenza soltanto leggendo i tabellini dei giornali. Sul finale del secondo tempo avrebbe la possibilità di aggredire la porta e raccogliere l’assist di Parisi per il più facile dei tap-in, ma risulta completamente fuori posizione.