IL PEGGIORE, Gudmundsson e Colpani sono i più spaesati

Se è stato difficile decretare il migliore in campo della Fiorentina, non è altrettanto complicato individuare chi non ha brillato. In particolare, sono due i giocatori che non hanno convinto i quotidiani: i due acquisti estivi, Gudmundsson e Colpani. Ecco le pagelle in edicola sui due trequartisti:

GUDMUNDSSON



La Gazzetta dello Sport, 4,5

Corriere dello Sport-Stadio, 5

Tuttosport, 5

Corriere Fiorentino, 5,5

La Nazione, 5

FirenzeViola.it, 5





COLPANI



La Gazzetta dello Sport, 5

Corriere dello Sport-Stadio, 5

Tuttosport, 5

Corriere Fiorentino, 5

La Nazione, 5

FirenzeViola.it, 5