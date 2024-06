IL MIGLIORE, L'ultimo canto del Gallo in maglia viola

FirenzeViola.it

C’è la doppia zampata di Belotti nella vittoria della Fiorentina sul campo dell’Atalanta che chiude definitivamente la Serie A 2023/24. Una sorta di ultimo canto per il Gallo che adesso, trascorsi questi mesi in prestito, farà ritorno a Roma e difficilmente indosserà la maglia viola anche nella prossima stagione. Ciò nonostante, potrà almeno salutare Firenze e i suoi tifosi con una prestazione che per la maggior parte della stampa nazionale e locale è da migliore in campo. Questi i voti nello specifico:

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport-Stadio: 7,5

Tuttosport: 7,5

La Nazione: 7,5

FirenzeViola.it: 7,5