"Callejon si propone alla Lazio. Il club valuta". I biancocelesti avrebbero ricevuto l'interesse dell'esterno spagnolo ora in forza alla Fiorentina. Ma il mercato per il club di Lotito è una faccenda complicata. Dipende tutto da Correa: senza la sua partenza, non potrà avvenire alcuna operazione. A riporrtare la notizia, Il Messaggero.