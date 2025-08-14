Il Genoa e il Pisa ci provano per Willumson, il nuovo Gudmundsson

Il Genoa prova a scovare il nuovo Gudmundsson? Come riporta La Gazzetta dello Sport, si profila una sfida tra il Grifone e il Pisa per il trequartista Brynjolfur Willumson del Groningen. Sull’islandese nel giro della sua nazionale ci sono entrambi i club, con il Genoa tentato di replicare l’operazione fatta a suo tempo con Gudmundsson, anche lui messosi in luce in Olanda (Az). A lanciare Gudmundsson con la maglia del Grifone fu l’attuale tecnico del Pisa Gilardino, che a sua volta immagina di replicare con Willumson l’identica mossa di apriscatole tra centrocampo e attacco che ha portato al successo il connazionale ora alla Fiorentina