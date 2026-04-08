Da Londra: tre settimane di inattività e un tecnico in rottura col club, ecco il Crystal Palace

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Nemmeno Oliver Glasner sa esattamente quanto vale il Crystal Palace. Questa doveva essere una stagione memorabile per il club, la prima della sua storia in Europa. Invece si è trasformata in un incubo, con le Eagles crollate in Premier dopo uno splendido inizio e il tecnico austriaco che ha annunciato con largo anticipo che a fine stagione se ne andrà. Lo ha già fatto Marc Guehi, capitano nella prima parte di stagione ma ceduto a gennaio al Manchester City per evitare di perderlo a zero a giugno. La Gazzetta dello Sport presenta così la sfida di domani sera valida per i quarti di Conference, concentrandosi sulle Eagles.

La rosea poi sottolinea un dato curioso: il Palace domani a Selhurst Park giocherà la sua prima partita dal 19 marzo. Nel calcio moderno, 20 giorni di inattività sono un’eternità che fa rima con ruggine. La condizione: il Palace è imbattuto da quattro partite e ne ha persa solo una nelle ultime otto. E sul contesto aggiunge: il viaggio a Selhurst Park sarà come entrare in una macchina del tempo: è uno stadio vetusto, inglese nella definizione più pura, in mezzo alle case. Le Eagles che lo abitano, però, non sono certo imbattibili.