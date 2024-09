IL COMMENTO, Viola ingolfati. Come dice Celentano...

FirenzeViola.it

Sulle pagine de La Nazione Stefano Cecchi sottolinea come il pomeriggio di ieri fosse iniziato con una crociera di motorini ad invadere Empoli e sia finita con una squadra ingolfata che pareggia senza sgassate. "Qualcuno dice che c'è ancora bisogno di tempo per assemblare un gruppo costruito solo nell'ultimo scampolo di mercato e probabilmente ha ragione. Ma il tempo nel calcio è un po' come nelle canzoni di Celentano, se ne va "tra i sogni e le preoccupazioni". L'importante sarebbe non abbandonare subito i primi per ritrovarsi già a ottobre con soltanto le seconde da coltivare".