IL COMMENTO, Le parole leggere del mondo del pallone

Nel suo pezzo d'opinione sulle colonne de La Nazione, il giornalista fiorentino Benedetto Ferrara si sofferma sulle frasi fatte che vengono dette nel mondo del calcio da dirigenti, allenatori e giocatori: "Le parole del pallone a volte volano leggere che quasi non ci fai caso. Frasi fatte, frasi che conosci già prima di ascoltarle. Niente di strano, il gioco funziona così, lo sanno tutti e tutti stanno al gioco. Raramente qualcuno esce dalle righe e, se accade, in certi casi si creano situazioni ai limiti del tragicomico". [...] "Che deve dire un giocatore appena arrivato se non “Felice di essere qui”? O “Credo fortemente nel progetto”. O nel nostro caso “Firenze piazza ambiziosa"?". Ferrara poi prova ad immaginare un mondo al contrario dove i calciatori si presentano non rispondendo alle domande con i soliti cliché: "Prendiamo un allenatore a caso di una squadra a caso. Uno che, appena arrivato nella sua nuova società, esordisce così: “Ho fatto questa scelta perché non ho trovato di meglio”. Stretta di mano e addio, la sua avventura finisce lì. Giustamente. Però sarebbe divertente. Oppure: “Firenze buona tappa di passaggio e comunque mi hanno detto che se faccio bene poi mi vendono alla Juventus”. Oltraggio. Ciao, grazie di tutto e contratto stracciato."

Il noto giornalista fiorentino sottolinea poi come di verità chi arriva a Firenze ne può dire tre. Il Viola Park è una struttura incredibile, Firenze è bellissima e qui hanno giocato grandi campioni. Infine Ferrara fa i complimenti all'ex Direttore Sportivo della Fiorentina, ora al Lecce, Pantaleo Corvino: "La Fiorentina ha venduto un suo acquisto (i soldi che entrano sono sempre merito suo) e li ha spesi comprando alla stessa cifra (forse qualcosa di più) un suo giocatore. Bravo Pantaleo, quando va detto va detto".