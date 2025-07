Kean-United, il The Athletic insiste: è tra le priorità dei Red Devils

Al-Qadsiah a parte, c'è un grosso spauracchio per i tifosi della Fiorentina sul fronte Moise Kean: si tratta del Manchester United e la conferma arriva da The Athletic, fonte prestigiose d'Oltre Oceano. Secondo la redazione sportiva del New York Times infatti i Red Devils stanno valutando sempre più attentamente cosa fare in attacco.

Tra i profili seguiti c'è sempre quello di Kean, con l'attaccante viola che ha una clausola rescissoria da 52 milioni (esercitabile fino al 15 luglio), cifra che non spaventa gli inglesi. Ormai battuti sulla corsa a Viktor Gyokeres, promesso sposo dell'Arsenal, i Red Devils pensano soprattutto al numero venti della Firoentina dopo che hanno per il momento congelato le proposte arrivate dagli entourage di calciatori svincolati, su tuttu Dominic Calvert-Lewin, Jamie Vardy e Callum Wilson, che rimangono eventuali opzioni di fine mercato per la squadra di Amorim.