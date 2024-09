IL COMMENTO, Gudmundsson è un 10 circumnavigante

FirenzeViola.it

Un entusiasta Stefano Cecchi sulla Nazione parla di Albert Gudmundsson e del suo impatto con la Fiorentina. Oltre al paragone con Hamrin certificato dallo stesso figlio in un'intervista ieri al quotidiano, Cecchi scrive: "Gudmundsson non è un 10 regista come lo è stato De Sisti; non è un 10 trequartista alla Rui Costa e nemmeno un 10 centravantato come Montuori; non è poi un 10 totale come Giancarlo Antognoni e nemmeno un 10 seconda punta come lo sono stati Mutu e Baggio, che avevano il loro regno illuminato sul confine dell’area di rigore. No, lui sembra essere altro: un 10 circumnavigante che ama viaggiare per il prato senza dare punti di riferimento precisi.

Un atleta letterario che, analogamente al libro della Tamaro, va dove lo porta il cuore quasi avesse dentro l’istinto naturale del calciatore totale. Una suggestione? Chissà. Di certo il calcio è stata da sempre la sua palestra di vita visto che buona parte della famiglia è cresciuta a stoccafisso e pallone".