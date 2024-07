IL COMMENTO, Chi siamo, dove andiamo e chissihompra?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione, è presente un commento del noto giornalista e tifoso viola Benedetto Ferrara. Questo il suo pensiero: "Chi siamo, dove andiamo e, soprattutto, chissihompra? Le prima due domande riguardano la mistica esistenziale di ogni individuo, la terza quel momento di profonda introspezione creativa che separa una finale persa dall’inizio della stagione. Sorteggiati i calendari il tifoso dissociato già inizia a dividere il suo punto di vista. Parma, Venezia e Monza per qualcuno significa punteggio pieno e testa della classifica dopo tre giornate, per il club “mai una gioia” la possibilità di mettere insieme subito punti salvezza che potrebbero far molto comodo in seguito"

Sul mercato: "non c’è certo da meravigliarsi se il mercato ancora langue. Ci sono gli Europei, il budget è quello che è e il boy scouting ha già fatto quello che doveva fare con la Juventus per segnalare un giocatore sul quale Pradè crede con tutto se stesso. E noi non possiamo che augurarci che abbia ragione, anche se un contratto con scadenza 2025 secondo logica avrebbe dovuto prevedere un esborso più ragionevole"

Sulla vicenda Barzagli: "Comunque la società guidata con piglio vincente dai suoi dirigenti ha dimostrato un grande coraggio per venire incontro ai comandamenti del cuore dei suoi tifosi. Basta affari con la Juventus. E così a farne le spese è stato Barzagli, fiorentino, ex juventino, bannato dal club che lo stava assumendo a guidare l’Under 16. Scelta davvero impavida spinta avanti dall’orgoglio, anche perché non c’erano milioni di mezzo, quindi alla fine chi se ne importa".