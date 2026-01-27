Il Bologna vuole Fazzini dalla Fiorentina. Ok di Sartori e anche di Italiano

Dal vertice a Casteldebole di ieri mattina tra Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, dopo il confronto che i tre hanno avuto anche con Vincenzo Italiano, il Bologna ha deciso di sostituire Ibrahim Sulemana. Chi prenderà il posto del ragazzo ghanese, passato al Cagliari attraverso l’Atalanta? Il Corriere dello Sport scrive che il primo obiettivo (e pare addirittura per distacco rispetto agli altri) è Jacopo Fazzini, e va sottolineato come gli uomini dell’area tecnica rossoblù ne stiano parlando da un paio di settimane sia con Fabio Paratici che con Roberto Goretti della Fiorentina.

Non dimenticando poi come lo stesso Sartori già lo avrebbe voluto in estate (volendo accontentare Italiano) quando l’ex centrocampista dell’Empoli passò alla Viola per una decina di milioni. Il secondo è Matteo Prati del Cagliari. Fazzini poteva addirittura essere inserito nell'affare per Fabbian ma i rossoblu contavano sul sì di Lucca e per questo hanno virato sullo svizzero. Ora le cose sono cambiate e Fazzini è tornato in cima alla lista dei desideri del Bologna.