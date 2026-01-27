La probabile formazione, TMW: "Oggi Christensen e Piccoli titolari"

La probabile formazione, TMW: "Oggi Christensen e Piccoli titolari"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 13:05Primo Piano
di Redazione FV

TuttoMercatoWeb.com fa il punto sulla probabile formazione di stasera. Oliver Christensen - si legge - va verso una maglia da titolare in porta, mentre davanti si scalda ancora Roberto Piccoli. In cabina di regia centrocampo confermato Niccolò Fagioli. 

Il fischio d’inizio della sfida contro il Como, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è previsto alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi. Il tecnico viola, Paolo Vanoli, punterà su un undici titolare molto rivisitato.  