Nicolussi al Parma, la Fiorentina valuta Mangala: il punto di TMW

La Fiorentina è molto attiva sul mercato e oltre al difensore sta lavorando anche a un possibile cambio nel reparto mediano. Come riporta TMW, dopo la trattativa naufragata col Cagliari, club che aveva messo sul piatto 500mila euro per il prestito e fissato a 4.5 milioni il diritto di riscatto, Hans Nicolussi Caviglia è finito nel mirino del Parma.Al momento i club non hanno ancora trovato la quadra, stanno discutendo della cifre e della formula di un trasferimento in prestito con diritto/obbligo di riscatto. In caso di accordo, la Fiorentina tornerà sul mercato per mettere a disposizione di mister Paolo Vanoli un altro centrocampista con spiccate doti difensive. Uno dei nomi caldi che la società viola sta prendendo in considerazione è quello del belga Orel Mangala, classe '98 nato a Bruxelles che in passato è stato trattato anche da Napoli e Juventus.

Attualmente in forza all'Olympique Lione, club che nell'estate 2024 spese circa 25 milioni di euro per acquistarlo a titolo definitivo dal Nottingham Forest, Mangala in questa prima parte di stagione ha giocato pochissimo a causa di un brutto infortunio che l'ha messo fuorigioco praticamente per tutto il 2025. Il calciatore belga è tornato pienamente a disposizione solo nei primi giorni di questo anno solare, ma oggi non rientra nei piani di mister Fonseca e per questo motivo può lasciare il club di Ligue 1 a condizioni vantaggiose. La Fiorentina lo sta valutando, ma il tutto è subordinato all'uscita di Nicolussi Caviglia.