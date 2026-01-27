CSC Flash, due strade per il difensore. Nicolussi a un passo dal Parma
Torna l'appuntamento di calciomercato, con gli aggiornamenti riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".
Il punto sul difensore.
Continua la ricerca di un difensore in casa Fiorentina. Due le strade: o verrà preso un centrale pronto subito, in prestito con diritto, o verrà fatto un investimento su un ragazzo giovane.
Il Toro su Ranieri.
Nel frattempo il Torino non molla Ranieri: possibile offerta da 5 milioni più bonus, la Fiorentina ne chiede 10 e non vorrebbe farlo partire subito.
La questione Fortini.
Stesso discorso per Fortini, al momento non ci sono stati rilanci da parte della Roma che è interessata come il Napoli. Sondaggi e proposte che non superano i 10 milioni totali contro una richiesta da 15 milioni più bonus da parte dei viola.
Nicolussi va al Parma.
Nicolussi Caviglia ai titoli di coda: pronto il suo approdo a Parma. La Fiorentina non si opporrà, adesso i Ducali stanno trattando direttamente col Venezia con la stessa formula. Stasera non verrà convocato per il Como. A quel punto possibile acquisto di un centrocampista più incontrista, ma non sarà Mangala, vecchio pallino di Goretti.
