Mercato in uscita, il punto de La Nazione: per Nicolussi c'è il Parma
Punto sul mercato della Fiorentina a cura de La Nazione, che parla delle ultime voci in uscita attorno ai giocatori viola. Su Moise Kean va registrato un nuovo interesse da parte dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi, in Arabia. Intanto la società gigliata ha trovato la sistemazione a Nzola, fuori dal progetto tecnico del Pisa, l’attaccante angolano andrà al Sassuolo e prenderà in rosa il posto di Cheddira, passato al Lecce nei giorni scorsi. Avventura viola al capolinea anche per Nicolussi Caviglia.
Il regista non rientra nei piani di Vanoli e lascerà la Fiorentina a breve. Il Cagliari si era interessato senza mai trovare l’accordo con il Venezia per rilevare il prestito dei viola. Adesso è la volta del Parma, che ha avviato le trattative con i lagunari. Le prossime ore saranno decisive anche per capire il futuro di Ranieri e Fortini.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati