Fiorentina-Como, Gosens verso la panchina: prima chance da titolare per Balbo
Novità di formazione in vista della gara di stasera contro il Como valida per gli ottavi di Coppa Italia. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la Fiorentina dovrebbe presentarsi al Franchi con delle discrete rotazioni: con ogni probabilità un titolare a sorpresa sarà il classe 2006 Luis Balbo, terzino sinistro venezuelano che quest’anno ha giocato 15 partite nella squadra Primavera di Daniele Galloppa.
Balbo - dotato anche di passaporto portoghese - è arrivato a Firenze nel gennaio del 2024, prelevato dal Famalicao. Mancino puro, si è unito dapprima all'Under 18 viola collezionando una presenza e poi subito alla Primavera con cui ha totalizzato negli anni 46 presenze.
