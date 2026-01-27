FirenzeViola Fiorentina-Como, le probabili formazioni: turnover in vista, ma Piccoli può essere ancora titolare

C’è anche la Coppa Italia, seppure (quasi) nessuno ci pensi più di tanto e nonostante un presente che impone di sistemare prima di tutto la classifica in campionato. Stasera al Franchi i viola esordiscono ricevendo il Como reduce dalla goleada sul Torino, avversario già capace di uscire vittorioso dal Campo di Marte e in condizioni, mentali e fisiche, inevitabilmente diverse da quelle della squadra di Vanoli.

Ampio turnover pensando al Napoli

Così non è difficile immaginare che l'allenatore possa puntare molto sul turnover in vista della sfida di stasera, concedendo riposo a chi poi dovrà giocare e Napoli e cercando di aumentare il minutaggio dei nuovi, seppure le defezioni di Parisi e Kean siano nuovamente da considerare come del resto avvenuto contro il Cagliari

Straordinari per Piccoli

Stavolta però le scelte dovrebbero essere diverse, almeno sulle corsie esterne, visto che prima di cercare l’adattamento migliore al centro dell’attacco il tecnico potrebbe chiedere gli straordinari a Piccoli. Certo di dover rinunciare a Kean, Vanoli dovrebbe letteralmente inventarsi un centravanti, così è più probabile immaginare che ai lati dell’ex Cagliari si vedano Harrison e Solomon con Gudmundsson inizialmente relegato in panchina

Centrocampo stravolto

Diverso il discorso in difesa dove Christensen può lasciar fuori De Gea e dove il turno di riposo da concedere a Dodò e Gosens può rilanciare Fortini a destra e Ranieri a sinistra (ma obbligare a esser titolari ancora Pongracic e Comuzzo) mentre un centrocampo completamente stravolto vedrebbe l’inedito trio composto da Fabbian, Nicolussi Caviglia in cabina di regia e Brescianini promosso titolare a completare il pacchetto mediano.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen, Fortini, Pongracic, Comuzzo, Ranieri, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fabbian, Brescianini, Harrison, Piccoli

COMO (4-2-3-1): Butez, Van der Brempt, Diego Carlos, Ramòn, Moreno, Caqueret, Sergi Roberto, Addai, Baturina, Kuhn, Douvikas