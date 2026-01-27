FirenzeViola Fazzini vuole restare in viola ma il mercato impazza. Intanto stasera sarà titolare dopo due mesi

Jacopo Fazzini è pronto a tornare in campo da titolare a distanza di più di due mesi e mezzo dall'ultima titolarità contro il Mainz in Conference League e a due mesi esatti dagli ultimi 11 minuti giocati in viola contro l'AEK Atene sempre in Europa. Stasera l'ex Empoli dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nel bel mezzo di diverse voci di mercato e a tre panchine consecutive in campionato dopo il rientro dall'infortunio che lo tenuto fuori da fine novembre a inizio gennaio.

Voglia di permanenza

Fazzini ha tutta l'intenzione di proseguire la propria esperienza in viola, volontà che però al momento si scontra con il valore che Vanoli gli sta dando dentro alla rosa. Per questo il suo agente si sta guardando intorno, per non rischiare di vedere il proprio assistito fuori dai giochi da qui fino alla fine del campionato. Dopo le voci relative all'interessamento del Lecce, accantonate anche per motivi di obiettivi in comune con la squadra salentina, è il Bologna che recentemente ha chiesto informazioni.

Duttilità utile

La Fiorentina sta valutando il da farsi anche per una questione di duttilità, visto che Fazzini può giocare sia a centrocampo che sulla trequarti e perfino al posto di Gudmudsson sulla fascia in alto a sinistra. Intanto stasera avrà l'occasione di mettersi in mostra in una partita delicata come quella contro il Como poi, a distanza di pochi giorni dalla fine del mercato, i dirigenti viola prenderanno una decisione finale, tenendo a mente anche la volontà del ragazzo, ovvero quella di proseguire la propria esperienza a Firenze.