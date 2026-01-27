Ranieri piace al Torino. Sportitalia: "Proposto scambio con Asllani-Biraghi"

Luca Ranieri piace molto al Torino e la società granata si è già informata sull'ex capitano della Fiorentina per provare a portarlo alla corte di Baroni in questo gennaio. Come riporta Sportitalia, non sono arrivate offerte da 7-8 milioni e il Torino vorrebbe proporre uno scambio con Kristjan Asllani e Cristiano Biraghi, ex viola passato al Torino proprio un anno fa. Un'ipotesi che è probabile che non trovi d'accordo la Fiorentina, sottolinea l'emittente. Ma di sicuro i granata per Ranieri ci proveranno.