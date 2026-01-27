L'annuncio dei Commisso non è casuale. Per ora nessun nuovo presidente

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola ricostruisce la serata di ieri al Duomo di Firenze. Una standing ovation ha salutato il discorso di Catherine Commisso, arrivato alla fine della messa in suffragio del presidente viola scomparso il 17 gennaio scorso e officiata dal cardinal Betori."La Fiorentina verrà sempre al primo posto e, insieme ad Alessandro Ferrari e Mark Stephan — ha aggiunto il figlio Joseph — continueremo il percorso iniziato, con umiltà, unità e cuore. Forza viola, vi voglio bene".

I Commisso insomma sono determinati a continuare le attività di famiglia. Anche se seguire la Fiorentina da oltreoceano, non sarà uno scherzo. Catherine e suo figlio sono attesi stasera per la partita di Coppa Italia contro il Como, dove è facile immaginare che saranno omaggiati di nuovo dal Franchi.

Il club per il momento non si pone un problema di nomine e perla carica di presidente rimasta vacante: i manager a capo dell’azienda saranno Stephan e Ferrari per la parte organizzativa e finanziaria e Paratici per la parte tecnica. Impossibile al momento fare previsioni di quanto realmente la famiglia Commisso resterà in sella (gli investitori interessati non mancano), di sicuro l’annuncio di ieri non è casuale: in ballo, oltre alla salvezza della squadra, c’è la vicenda stadio.