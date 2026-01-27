Calciomercato

Nicolussi vicino al Parma: stasera probabile forfait dai convocati

Nicolussi vicino al Parma: stasera probabile forfait dai convocatiFirenzeViola.it
di Niccolò Santi

Procede la trattativa tra il Venezia e il Parma per il trasferimento di Hans Nicolussi Caviglia in Emilia-Romagna. Passi in avanti concreti nell’operazione, tanto che già stasera il classe 2000 potrebbe non essere tra i convocati della sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Como. L’affare si sta sviluppando sulla base del prestito con obbligo condizionato e non appena sarà concluso il Venezia interromperà il prestito del centrocampista ai viola.  