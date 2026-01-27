Calciomercato
Nicolussi vicino al Parma: stasera probabile forfait dai convocati
FirenzeViola.it
Procede la trattativa tra il Venezia e il Parma per il trasferimento di Hans Nicolussi Caviglia in Emilia-Romagna. Passi in avanti concreti nell’operazione, tanto che già stasera il classe 2000 potrebbe non essere tra i convocati della sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Como. L’affare si sta sviluppando sulla base del prestito con obbligo condizionato e non appena sarà concluso il Venezia interromperà il prestito del centrocampista ai viola.
Pubblicità
Primo Piano
Le promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischiodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Le promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischio
2 Fiorentina-Como, le probabili formazioni: turnover in vista, ma Piccoli può essere ancora titolare
Copertina
FirenzeViolaFazzini vuole restare in viola ma il mercato impazza. Intanto stasera sarà titolare dopo due mesi
Mario TeneraniServe Kean, il medico spieghi come sta. Date a Vanoli un difensore: Bijol pista calda. Harrison ha intensità, Brescianini titolare. Coppa Italia: bell’esame domani col Como
Tommaso LoretoUna batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com