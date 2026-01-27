In caso di addio di Nicolussi la Fiorentina si guarda intorno: rispunta Mangala
La Fiorentina ha intavolato i discorsi con Venezia e soprattutto Parma per il passaggio di Hans Nicolussi Caviglia in Emilia, concludendo anzitempo il prestito a Firenze. Secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport - Stadio, dal Viola Park filtra la volontà di comprare un mediano di rottura in caso di addio del valdostano, trovando un giocatore che aggiunga muscoli ed equilibrio al reparto. Che faccia legna recuperando il pallone e migliorando, così, la fase di non possesso.
Nelle ultime settimane erano stati accostati alcuni profili alla società viola, tra cui il classe 2003 Maurits Kjaergaard del Salisburgo che però non convince. C'era in ballo anche Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Chissà che non torni in auge il nome di Orel Mangala, classe 1998 in forza al Lione a cui è legato da un contratto in scadenza nel giugno del 2028
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati