Attesi 16mila tifosi per Fiorentina-Como ma c'è l'incognita abbonati

Martedì sera e possibile pioggia in uno stadio per due terzi scoperto non sono le condizioni ideali per andare a vedere una partita di calcio, per questo per vedere Fiorentina-Como stasera al Franchi siamo ben lontani dal pienone. Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio, sono stati annunciati potenzialmente 16.000 spettatori, visto che valgono gli abbonamenti per il campionato, ma bisogna vedere quanti dei 13.478 in possesso della tessera andranno al Franchi insieme ai 2.500 che a ieri sera avevano già comprato il biglietto per assistere alla gara contro la squadra di Fabregas.