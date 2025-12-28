Ndour troppo poco in tutto, Kean è offuscato: fioccano gravi insufficienze dalla critica

Non risparmiano nessuno le pagelle quotidiani a proposito di Parma-Fiorentina. Nei viola non si salva quasi nessuno, fioccano pesanti insufficienze all'indirizzo di tutti, ma tra i più gravi si annoverano Moise Kean e Cher Ndour. Il bomber (svanito) si becca una sfilza di voti che oscillano tra il 4 e il 5, con annessi giudizi pesantemente negativi: "Impreciso al tiro, egoista nelle scelte, pessimo nei controlli", scrive La Gazzetta dello Sport, "Ma che fine ha fatto il capocannoniere implacabile della scorsa stagione? Va bene essere egoista, ma bisogna esserlo con il ragionamento e non solo con l’istinto che in questo momento è offuscato", segue La Nazione, "Sempre tutto da solo, anche quando non è chiaramente in giornata. Sbaglia tutto, tranne che uno spunto nel finale, con cross in mezzo. Da rivedere per arrabbiarsi il mancato assaggio a Piccoli, solo davanti al portiere", si accoda il Corriere Fiorentino.

Quanto al centrocampista, non ci va leggera la Repubblica: "Tecnicamente è rivedibile, per usare un eufemismo". Ma anche il Corriere dello Sport: "Giusto qualche segnale nella ripresa per dare spinta al tentativo di rimonta, però rimangono negli occhi soprattutto gli errori", infine il Corriere Fiorentino: "Troppo lento, troppo macchinoso, troppo poco in tutto".

Le pagelle di Kean e Ndour:

La Gazzetta dello Sport, 4 e 4,5

Corriere dello Sport, 5 e 5

Tuttosport, 5 e 5,5

La Nazione, 4 e 4,5

la Repubblica, 4,5 e 4,5

Corriere Fiorentino, 4 e 5