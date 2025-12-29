Vanoli rischia se non batte la Cremonese, La Gazzetta dello Sport: "Deciderà Paratici"

Anche per La Gazzetta dello Sport Vanoli è alla settimana decisiva per il suo futuro. La prossima domenica serve inevitabilmente una vittoria per stabilizzare la panchina e per giocarsi la fiducia, magari più a lungo termine. Domenica al Franchi ci sarà sicuramente lui, e poi? La società non prende in considerazione ad ora nessun’altra ipotesi, però su questa scelta giocano almeno due fattori: il primo è il risultato, l’altro è l’arrivo del nuovo responsabile dell’area sportiva, Fabio Paratici, che deciderà su Vanoli e tutto il resto. Il primo atto della gestione di Paratici sarà focalizzato proprio sull’allenatore e ad ora filtra fiducia e stima verso Vanoli ma la sfida alla Cremonese sarà inevitabilmente un nuovo spartiacque.

Al di là del risultato, Paratici dovrà capire se il tecnico attuale abbia in mano la situazione di campo e di spogliatoio. In pratica se sia l’uomo giusto per salvarsi o se serva un altro traghettatore fino a giugno. La Fiorentina ad ora non prende in considerazione niente di diverso che andare avanti con Vanoli, neanche un ritorno di Pioli per cui fra l’altro andrebbero valutati il rapporto con lo spogliatoio ed eventuali strascichi post-esonero. Ma visto che è ancora sotto contratto a 3 milioni l’anno fino al 2028, una telefonata Paratici potrebbe pure fargliela.