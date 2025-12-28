"Scintilla annacquata. Incomprensibile l'ingresso di Fortini": giudizi pesanti per Vanoli

Non c'è pace per Paolo Vanoli, finito inevitabilmente nell'occhio del ciclone dopo una sola vittoria da quando è alla guida della Fiorentina. La sua squadra arriva a Parma rinvigorita dalla vittoria sull'Udinese ma torna immediatamente sui vecchi standard, con la critica che bacchetta fortemente il tecnico viola all'indomani del ko al Tardini: "Le feste riconsegnano la solita Fiorentina brutta e impaurita dopo il fuoco di paglia dell’ultimo turno. Stessi difetti, stesso atteggiamento, ennesima sconfitta. Un disastro e una classifica offensiva per la storia del club", il giudizio de la Repubblica a cui fa eco La Gazzetta dello Sport: "La Viola non meriterebbe di perdere, ma lui si complica la vita con l'incomprensibile ingresso di Fortini". Infine, più complesso il parere de La Nazione: "La scintilla pare essersi già annacquata. Le scelte iniziali appaiono le più logiche, ma quando il centrocampo va in affanno e lascia troppe zone scoperte bisognerebbe correre ai ripari, anche aggiungendo un uomo là dove la Fiorentina è apparsa in maggiore difficoltà".

Le pagelle di Vanoli:

La Gazzetta dello Sport, 5

Corriere dello Sport, 5

Tuttosport, 5

La Nazione, 4,5

la Repubblica, 4,5

Corriere Fiorentino, 5