La Fiorentina è da rifare ma si aspetta Paratici, la Repubblica-Firenze: "Ecco quando arriva"

Per la Repubblica-Firenze il primo giorno a Firenze di Fabio Paratici sarà lunedì prossimo, il 5 gennaio. Il tempo di limare gli ultimi dettagli per liberarsi dal Tottenham, prima di approdare al Viola Park. Un arrivo atteso in città come l’ultima ancora di salvezza tra una stagione drammatica e la Serie B nell’anno del centenario: al manager ex Juventus i tifosi chiedono quella svolta mai realizzata, un cambio di passo in società, nel mercato e di autorità nello spogliatoio che rappresenta l’unica via per salvare la faccia. Sul mercato c'è da fare qualcosa: i rami secchi dentro la rosa viola sono tanti e per Paratici non c’è nessun giocatore incedibile.

Forse l'unico resta Kean, soprattutto perché poche squadre sono in grado di offrire i 60 milioni della clausola.