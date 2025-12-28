Boga in viola, Richardson a Nizza: si lavora allo scambio. Cagliari su Nicolussi Caviglia

vedi letture

Si avvicina sempre di più il mercato di gennaio, in cui la Fiorentina è chiamata ad operare eccome per mettere mano a una squadra, quella di Vanoli, che non dà alcun segnale di speranza neanche sul campo del Parma. Una sessione in cui starà a Fabio Paratici rinforzare l'organico ma anche mettere a posto le situazioni infelici che si ritrova attualmente in casa la società viola. A cominciare da Amir Richardson, out dai convocati del Tardini a causa dell'intervista non autorizzata e concessa giorni fa a L'Equipe, in cui reclamava pubblicamente una cessione al Nizza. A tal proposito, si legge su La Nazione, potrebbe intavolarsi tra viola e transalpini uno scambio tra il marocchino e Jeremie Boga, in rottura da tempo coi nizzardi e gradito alla Fiorentina.

Un ipotetico affare da sviluppare, ma con la strada ben tracciata vista la dichiarata volontà di Richardson. Sempre a centrocampo, per quanto riguardano le uscite, non è da escludere una possibile partenza di Hans Nicolussi Caviglia. Il giocatore non ha affatto convinto a Firenze e piace al Cagliari, possibile che i sardi vogliano approfondire i discorsi una volta entrati ufficialmente nel mercato invernale.