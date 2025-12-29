Per Vanoli fiducia a termine, secondo Tuttosport: "Si decide dopo la Cremonese"
Tutto congelato in casa Fiorentina, si legge su Tuttosport. Tutto fermo in attesa che entro i primi della prossima settimana (ma potrebbe accadere anche prima) arrivi Fabio Paratici e prenda in mano la gravissima situazione della Fiorentina. Tutto congelato compresa la posizione di Paolo Vanoli che, già sotto esame da qualche settimana, torna traballante dopo la sconfitta e la brutta prova nello scontro diretto con il Parma.
La partita di domenica al Franchi contro la Cremonese s’annuncia decisiva per il tecnico di Varese che, da quando è subentrato a Stefano Pioli esonerato a inizio novembre, non è riuscito a imprimere la svolta sul piano tecnico/tattico né su quello caratteriale e dell’atteggiamento. Tanto che il suo rendimento (per media punti) è ad ora il più negativo tra quelli di tutti gli allenatori viola della gestione Commisso.
