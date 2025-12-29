Vanoli a rischio, ma per il Corriere dello Sport: "Rimane fino a fine stagione"

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Paolo Vanoli. La sconfitta di Parma ha prodotto due decisioni di segno opposto: Vanoli è e rimane l’allenatore della Fiorentina compatibilmente fino al termine della stagione, il mercato di gennaio rivoluzionerà subito una squadra che così com’è, con un gruppo composto da questi calciatori, non si salverà mai e poi mai. Due decisioni, un unico fautore: Fabio Paratici. Ed è la buona notizia: significa che il dirigente piacentino, ieri ad assistere a Crystal Palace-Tottenham, ha preso in mano la situazione e comanda già al Viola Park anche se ancora non c’è e ci sarà solo dalla settimana prossima. Non c’è alcuna ultima spiaggia, non ci sono condizioni sine qua non.

Tocca a Paolo Vanoli guidare la Fiorentina alla conquista della permanenza in Serie A, trasformando i miseri risultati attuali in numeri dignitosi e soprattutto sufficienti allo scopo: 9 punti in 17 partite che devono diventare almeno 35 punti alla 38ª giornata. Come non si sa, ma il modo lo deve trovare l’allenatore ex Torino (5 punti in 7 gare di campionato da quando siede al posto di Pioli) che per non vederlo sulla panchina dovrebbe fare zero tra Cremonese, Lazio, Milan e Bologna dal 4 al 18 gennaio: ma a quel punto la Fiorentina non la salverebbe più nessuno.